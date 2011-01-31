Яценюк: Партия регионов хочет сократить парламент на 100 депутатов

Лидер «Фронту змин» Арсений Яценюк заявляет, что в планах Партии регионов - внесение изменений в Конституцию, которыми количество депутатов предусмотрено сократить с 450-ти до 350-ти.

Об этом он сказал в интервью журналистам, передает «Украинская правда».

По словам Яценюка, в Партии регионов «хотят создать под Януковича некий конституционный совет» с тем, чтобы «окончательно закрепить, легитимизировать свою власть».

Яценюк выразил убеждение, что парламент очень быстро примет изменения в Конституцию в части переноса срока выборов.

В то же время он подчеркнул, что когда дойдет дело до изменений в Конституцию в части основных положений - распределения власти, функций президента, судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти, прокуратуры, - «там будет серьезная и жесткая дискуссия».

«Я надеюсь, что здесь и Венецианская комиссия, и наши западные партнеры могут нам прийти на помощь, потому что это единственный путь, которым хоть как-то можно ограничить влияние провластной Партии регионов и президента Януковича», - сказал Яценюк.

По его словам, один из планов Партии регионов заключается в том, чтобы изменения в Конституцию подать под прикрытием уменьшения количества депутатов до 350 человек.

«Это будет очень популярна реформа? Правда?» - спросил он.

Яценюк спрогнозировал также, что к этому будет добавлена «ликвидация депутатской неприкосновенности полностью», и это будет делаться с тем, чтобы народ положительно воспринял изменения в Конституцию.

Как отметил Яценюк, если такие изменения будут приняты, «то, в принципе, парламент можно закрывать», поскольку он не будет иметь никакого влияния на политическую ситуацию, на политические процессы в Украине.