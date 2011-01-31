Янукович перепутал Чехию и Чехословакию

Президент Виктор Янукович назвал Чехию Чехословакией.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на материал The Wall Street Journal, основанный на интервью Януковича, которое он дал в Давосе.

«Наибольшее раздражение Януковича было направлено на страну, которую он называл «Чехословакия» после того, как Прага согласилась предоставить политическое убежище бывшему министру экономики Богдану Данилишину», - говорится в статье.

Как известно, убежище Данилишину предоставила Чехия. Чехословакия распалась в 1992 году на Чехию и Словакию.