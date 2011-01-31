Лукашенко и еще 150 чиновникам запрещен въезд в страны ЕС: счета заморожены

Президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще более 150 высокопоставленным белорусским чиновникам запрещен въезд в страны ЕС.



Решение принято сегодня на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза в Брюсселе. Помимо визовых санкций достигнута договоренность «заморозить» счета указанных чиновников, передает Радио Свобода.



Таким стал ответ Брюсселя на подавление массовых оппозиционных выступлений в Беларуси после прошедших там 19 декабря президентских выборов. Тогда были задержаны сотни демонстрантов и несколько бывших кандидатов в президенты.



В субботу Минск объявил об освобождении из тюрьмы семерых задержанных, в том числе экс-кандидата Владимира Некляева. Все они, однако, остаются под домашним арестом.