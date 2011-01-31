ЕС заморозит счета экс-президента Туниса

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе приняли решение заблокировать счета свернутого президента Туниса Бен Али и его супруги Лейлы Трабелси в европейских банках.



С соответствующей просьбой к руководству ЕС обратились нынешние власти Туниса. По сообщениям из дипломатических источников, аналогичные санкции могут быть введены в отношении еще нескольких человек из окружения Бен Али, смещенного с поста в результате массовых народных волнений, передает Радио Свобода.



Бен Али, находившегося у власти долгие годы, подозревают в растрате и незаконном присвоении значительных государственных средств.