До суда Гриценко не лишат мандата и партбилета

Крымская республиканская организация Партии регионов пока не намерена инициировать сложение депутатских полномочий и исключения из рядов партии экс-спикера крымского парламента, депутата Верховной Рады АРК Анатолия Гриценко.

Об этом сегодня сообщил журналистам глава крымского правительства Василий Джарты, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, Джарты сказал: «Нет, не будет. Этот вопрос сегодня не актуален, нет смысла об этом рассуждать. Он является сегодня членом партии и как минимум до суда. Суд определяет, виновный он или не виновный. После этого будет рассматриваться данный вопрос. До этого этот вопрос на повестку дня выноситься не будет».

Напомним, Гриценко был задержан 24 января 2011 г. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 365 Уголовного кодекса Украины «Превышение власти или служебных полномочий». Гриценко подозревается в том, что принял незаконное решение, в результате которого из пользования совхоза «Азовский» было изъято свыше 4,8 тыс. га земли, что нанесло ущерб на сумму 23 млн грн. 27 января Центральный районный суд Симферополя вынес для Анатолия Гриценко меру пресечения - арест на 2 месяца.