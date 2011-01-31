Профсоюзы призывают отозвать Пенсионную реформу

Профсоюзы призывают Кабмин отозвать из Верховной Рады законопроект о реформировании пенсионной системы.

Соответствующая резолюция была принята на всеукраинском собрании представителей профсоюзных организаций по обсуждению вопроса о проведении пенсионной реформы в Украине в понедельник в Киеве, передает «Украинская правда».

«Требуем от Кабинета министров Украины отозвать из Верховной Рады Украины законопроект о мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», - говорится в резолюции.

Профсоюзы также настаивают «неотложно приступить к формированию с социальными партнерами совместных комплексных мер по обеспечению пенсионной реформы на основе законов об общеобязательном государственном пенсионном страховании и концепции проведения дальнейшей реформы».

Профсоюзы призывают Кабмин разработать и утвердить в первом полугодии текущего года программу реформ заработной платы до 2012 года, направленную на максимальную легализацию зарплат.

Также требуют возобновить практику разработки государственных программ занятости населения, разработать при участии социальных партнеров в первом полугодии 2011 года и подать на одобрение парламента такую программу на 2012-2015 годы, обеспечить защиту действующих рабочих мест от ликвидации, и гарантировать создание в 2011 году не менее 680 тыс. новых рабочих мест.

Ранее вице-премьер Сергей Тигипко попросит Кабмин отозвать из парламента законопроект по пенсионной реформе.