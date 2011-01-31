Катеринчук готов объединяться с оппозиционными партями: не со всеми

Европейская партия готова к переговорам относительно объединения в единую оппозиционную партию.

Об этом рассказал лидер партии Николай Катеринчук, передает «Украинская правда».



«Европейская партия готова к объединению политических сил и на данный момент находится в переговорном процессе четырех партий («Фронт змин», Гражданская позиция, Собор и Европейская партия Украины)», - уточнил он.

«О любых других форматах объединения говорить рано», - добавил он.

Катеринчук уточнил, что «на данный момент обсуждаются вопросы формата, методов и принципов деятельности, организационная структура и другие моменты нового политического проекта».

«Этот процесс, разумеется, является длительным и о любых результатах говорить пока преждевременно», - подчеркнул он.