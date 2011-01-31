В городах России прошли митинги в защиту Конституции: не защитили

В ряде российских городов прошли акции в защиту 31 статьи Конституции.



В Москве на санкционированный митинг, организованный правозащитниками на Триумфальной площади, собрались сотни людей, передает Радио Свобода.



Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева призвала выступать не только за свободу собраний, но и за честные выборы.



Среди участников митинга были оппозиционные политики Борис Немцов и Илья Яшин.



Людей, пытавшихся пройти к месту акции под лозунгами «Правительство Путина - в отставку!», «Свободу политзаключенным!», милиция задержала. В милицейской машине оказался и один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов.



Задержания участников неразрешенных митингов в защиту 31 статьи Конституции проводились в Петербурге, Воронеже и Калининграде. В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге акции прошли без эксцессов.