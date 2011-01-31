Страны Африки договорились урегулировать кризис в Кот Д`Ивуаре

Африканский союз сформировал комиссию в составе пяти президентов западноафриканских государств и поручил им в течение месяца урегулировать политический кризис в Кот Д`Ивуаре.

В состав комиссии входят лидеры Мавритании, Чада, Буркина Фасо, Южной Африки и Танзании, передает Би-би-си.

Также в работе комиссии примет участие председатель Африканского союза.

На данный момент в Кот Д`Ивуаре два главных претендента на президентский пост: Лоран Гбагбо, который отказывается добровольно уйти в отставку, и Алассан Уаттара, чья победа на ноябрьских выборах была признана международным сообществом.