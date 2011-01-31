Германия упростила выдачу виз украинцам-путешественникам

Германия упростила процедуру выдачи виз украинцам, которые часто путешествуют.

Нововведение распространяется на тех граждан Украины, которые на протяжении последних 24 месяцев имели минимум две шенгенские визы или годовую или многолетнюю визу и должным образом их использовали, передает «Украинская правда».

Отныне граждане Украины, которые часто путешествуют, могут подавать визовое заявление в специальном окне без предварительной договоренности о дате собеседования.

Кроме того, им не обязательно появляться на собеседование лично.

Также важно, чтобы по последнему заявлению просителя визы было принято положительное решение.

Просителю визы следует подать заполненную в полном объеме и лично подписанную анкету со всеми необходимыми документами. После уплаты визового сбора можно будет получить визу.

Посольство советует предварительно тщательно готовить все необходимые бумаги, чтобы не получить отказ на основании отсутствия какого-либо из документов.