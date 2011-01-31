После санкций ЕС Беларусь готова к пропорциональному ответу

Минск готов пойти на пропорциональные и адекватные меры в ответ на сегодняшние санкции Совета Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь, начальник управления МИД Беларуси Андрей Савиных, комментируя решение о санкциях со стороны ЕС в отношении Беларуси, передает РБК.

«Напряженность в отношениях с Европейским союзом - это не наш выбор. Однако решение Совета ЕС вынуждает Республику Беларусь пойти на пропорциональные и адекватные по содержанию меры, которые будут направлены на укрепление суверенитета Беларуси, сохранение стабильности и консолидации белорусского общества», - заявил Савиных.

Напомним, Совет министров иностранных дел ЕС сегодня принял решение запретить въезд в Евросоюз 158 должностным лицам Беларуси , включая президента Александра Лукашенко. ЕС считает их причастными к нарушению фундаментальных прав в Беларуси, преследованию оппозиционеров и активистов гражданского общества. В рамках санкций будут также заморожены их активы в странах ЕС, если таковые обнаружатся. Санкции не коснулись министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова и первого вице-премьера Владимира Семашко для сохранения официальных дипломатических контактов.