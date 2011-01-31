Наоми Кэмпбелл взяла у Путина интервью

Российский премьер Владимир Путин дал интервью модели Наоми Кэмпбелл. Она взяла его в ноябре 2010 года в преддверии «Тигриного форума» в Санкт-Петербурге, само интервью опубликовано в понедельник в английской версии мужского журнала GQ.

Кэмпбелл поинтересовалась у Путина, как ему удается держать себя в такой хорошей спортивной форме. Премьер ответил, что каждый день плавает , часто посещает спортзал с друзьями.

Модель, как сообщает «Газета. ру», вспомнив, что видела фотографию, на которой Путин плавал баттерфляем, призналась, что сама так плавать не умеет, на что премьер ответил: «Мы можете плавать, как вам удобно. Я плыл так только потому, что было холодно - температура воды в сибирской реке, где был сделан снимок, была всего 16 градусов». Путин также рассказал о своих любимых видах экстремального спорта: езда верхом на неосёдланной лошади, рафтинг, автогонки.

В свою очередь, Кэмпбелл спросила, как российского премьера встретили байкеры из «Ночных волков» на фестивале в Крыму.

«Это было здорово. А эти ребята действительно крутые парни. Один из них очень смелый человек: одноногий байкер проделал путь в несколько тысяч километров на двухколесном мотоцикле, чтобы принять участие в байк-шоу. Ногу байкер потерял где-то в Югославии во время войны. Поэтому крутой парень не я, а эти ребята», – ответил Путин.

Не обошлось также и без вопроса об эротическом календаре студенток журфака МГУ, преподнесенного на день рождение премьера.

«Мне очень нравятся девушки, они очень красивые. И календарь мне тоже нравится, но это не самое главное. Важнее то, что в России, наверное как и в любой стране, модно критиковать власть. Если вы хотите поддержать такого человека, как я, то вас сразу обвинят в корысти. А эти девушки ничего не испугались. Как студентки журфака, они не могли не понимать это. Вот, что мне и понравилось больше всего», – заявил Владимир Путин.