Армия Египта поддержала требования манифестантов: пообещали не стрелять

Египетская армия заявила, что не станет применять силу против манифестантов.

Также армия обещает признать законными требования, которые выдвинули участники антиправительственных демонстраций, передает «Украинская правда».

«Свобода слова в мирной форме гарантирована для всех», - говорится в заявлении представителя египетской армии.

В обращении к «великому народу Египта» армия признает «легитимными» требования протестующих и гарантирует, что «не будет использовать силу против египетского народа».

Египетское телевидение также сообщило в понедельник, что армия не станет применять силу против участников «марша миллиона», который запланирован на вторник в Каире и в Александрии с целью призвать к отставке президента Египта Хосни Мубарака.