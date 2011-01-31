Поток украинских туристов в Египет иссякает, но не пересыхает

Поток украинских туристов в Египет на 1 февраля 2011 г. сократится на 40%.

Об этом сообщил в телеинтервью глава Государственной службы туризма Сергей Семкин, передает РБК.

«Люди боятся потери денег, потраченных на поездку. Но это того не стоит. Большинство из них любят экстремальный туризм. На данный момент поток туристов из Украины в Египет уменшился на 20%, завтра (1 февраля) этот показатель составит 40%. Запретить въезд не можем - нет такого механизма на даный момент. Компенсация за путевку составит от 100% до «ничего» (в случае если путевка покупалась горячим туром)», - отметил Семкин.