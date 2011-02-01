Глава Южной Кореи заявил о готовности к переговорам с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Мен Бак допустил во вторник возможность проведения двустороннего саммита с КНДР на высшем уровне, сообщает Газета.ru.

Ли Мен Бак призвал Северную Корею использовать «хороший шанс» будущих переговоров для ослабления напряженности между двумя странами.

Нынешний глава Южной Кореи не считался до сих пор сторонником сближения с КНДР, на чем и строил свою политику.

Отношения между Северной и Южной Кореями обострились после атаки КНДР, в результате которой погибли десятки военных моряков, и обстрела Северной Кореей южнокорейского острова из-за чего были убиты четыре человека.