Власти Египта начали диалог с оппозицией

Новый вице-президент Египта Омар Сулейман заявил о начале диалога с оппозицией - по поручению президента Хосни Мубарака.

Ранее в понедельник Мубарак привел к присяге новый кабинет, сформированный после начала массовых акций с требованием отставки президента, сообщает Радио свобода.

Волнения продолжаются уже неделю.

Вчера в стране было прекращено движение пассажирских поездов - после того, как демонстранты в Каире призвали провести сегодня акцию под названием «марш миллиона» и всеобщую забастовку.

Армия заявила, что не применит силу против протестующих, призвав их, однако, не совершать актов, угрожающих безопасности в стране.

В столкновениях в Египте погибли уже более 100 человек.