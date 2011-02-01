Европейские страны решительно расстаются с практикой социального популизма. Так вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко прокомментировал решение правительства Испании повысить обязательный возраст выхода на пенсию с 65-ти до 67 лет.

«Испанская экономика до недавнего времени была одним из локомотивов экономического развития в ЕС. Но это не избавляет испанское общество и власть от необходимости посмотреть правде в глаза: страна не может оставаться конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной в условиях стремительного увеличения социальных выплат и долгов», - подчеркнул Тигипко, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Показательно, что на непопулярный шаг пошло правительство, сформированное социалистами. В Европе, в отличие от Украины, левая платформа не тождественна популизму», - отметил он.

По словам Тигипко, пенсионной реформе в Украине нет альтернативы. «Правительство разработало более мягкий с точки зрения социальных последствий вариант реформы по сравнению с теми, которые реализованы уже в Испании, Франции, Греции, Португалии. Однако ничего не делать на этом направлении будет непростительной ошибкой. У нас больше нет времени на популизм», - отметил Тигипко.

Напомним, ранее Министерство социальной политики попросило Кабинет министров отозвать из парламента свой проект пенсионной реформы для его дообсуждения.