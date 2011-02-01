В ПР считают, что всем органам власти нужно унифицировать срок их полномочий

Для того, чтобы упорядочить работу всех представительских органов, необходимо унифицировать срок их полномочий, закрепив в Конституции Украины положение о том, что все органы местного самоуправления и выборные органы государственной власти имеют пятилетний срок полномочий. Об этом заявил народный депутат, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

По его мнению, для того, чтобы обеспечить стабильную и прогнозируемую работу власти, очень важно четко определиться со сроком полномочий всех выборных представительских органов - от местных советов до парламента.

По словам депутата, для этого необходимо закрепить в Конституции положение о том, что все представительские органы, в том числе и Верховная Рада - единственный законодательный орган, - избираются сроком на пять лет.

«Внесение изменений в Конституцию является тем вопросом, который нам предстоит решить в ближайшее время, возможно, даже на этой неделе. Уверен, что ни у кого не вызывает сомнений, что мы должны узаконить в ныне действующей Конституции пятилетний срок полномочий для всех ветвей и органов власти, начиная от органов местного самоуправления, мэров городов, местных советов и заканчивая высшими органами государственной власти, Верховной Радой и Президентом. Я призываю наших коллег подойти к данному вопросу ответственно, а не с политической точки зрения, и принять данное решение», - заявил Ефремов.