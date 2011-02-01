В Партии регионов говорят, что общество слишком внимательно к делу Тимошенко

Чрезмерное внимание общества к уголовному делу, возбужденному в отношении Юлии Тимошенко, мешает объективному расследованию. Об этом заявил народный депутат из фракции Партии регионов Владимир Олийнык.

Так, по мнению нардепа, уголовное дело нужно «как можно скорее передать в суд», чтобы «прекратить спекуляции». В суде, считает регионал, «все будет понятно, будет обеспечена публичность, открытое рассмотрение», а также «не будет возможности для спекуляций и манипуляций фактами», сообщает ЛІГАБізнесінформ.

При этом Олийнык отметил, что лишнее внимание общественности и искусственные манипуляции относительно дела против Тимошенко «лишь мешают объективному расследованию». По мнению депутата, следствие должно «как можно быстрее» завершиться.

Напомним, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер министру Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства относительно возможности осуществить поездку за границу.