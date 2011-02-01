Сегодня начнет работу восьмая сессия Верховной Рады

Сегодня в пленарном режиме начнет свою работу восьмая сессия Верховной Рады VI созыва. По словам спикера Владимира Литвина, после двухнедельных «каникул» народным депутатам предстоит сразу влиться в работу - эта сессия должна стать «самой продуктивной в этом созыве», поскольку следующие две сессии будут проходить «под прессом и нагрузкой» будущей избирательной кампании.

Как сообщает пресс-служба ВР, Литвин объяснил, что в самом начале восьмой сессии нардепам предстоит внести изменения в Конституцию Украины, чтобы увеличить срок полномочий парламента до пяти лет (согласно действующей редакции, парламент избирается сроком на четыре года, а последние выборы состоялись в 2007 году). Спикер уверен, что за такие изменения проголосуют минимум 310 депутатов.