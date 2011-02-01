В БЮТ обещают не превратить сессию Рады в «черную сессию»

Оппозиция сделает все, чтобы не превратить восьмую сессию VI созыва в «черную сессию» для украинского народа. Об этом заявил заместитель главы Верховной Рады, один из лидеров ВО «Батькивщина» Николай Томенко.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе БЮТ, вице-спикер отметил, что, поскольку предыдущая сессия запомнилась «черной» ночью для оппозиции, когда было устроено побоище в сессионном зале, то предварительный анализ инициатив власти свидетельствует, что «власть может превратить всю следующую сессию в «черную сессию» для украинского народа».

Томенко подчеркнул, что по инициативе правительства на этой сессии планируется принятие пенсионной реформы, Жилищного и Трудового кодексов, изменения в закон о высшем образовании, уменьшающие социальные права студентов и преподавателей, начало «реформы» здравоохранения, радикально сокращающее количество лечебно-профилактических учреждений и т.п.

Вместе с тем, по словам Томенко, внесение изменений во все серьезные законопроекты, которые могут повлиять на социальное положение граждан, должны начинаться с обсуждения в рамках парламентских слушаний, после чего должно быть также рассмотрение в профильном Комитете, и только потом - обсуждение в сессионном зале.