Медведев открыл памятник Ельцину в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Сегодня, 1 февраля, в Екатеринбурге открыли памятник первому президенту России Борису Ельцину. Нынешний президент РФ Дмитрий Медведев выступил на церемонии и открыл памятник, передает ИТАР-ТАСС.

«Россия должна быть благодарна Ельцину за то, что в самый сложный период страна не свернула с пути изменений, провела серьезные преобразования и сегодня движется вперед», - заявил он.

«То, что мы сегодня имеем современную страну, которая развивается, пусть и не без проблем, но движется вперед, - в этом заслуга Ельцина и тех, кто помогал ему строить новое государство», - подчеркнул Медведев.

Медведев назвал открытие памятника Ельцину «знаменательным событием» в жизни России.

Отметим, Борису Ельцину исполнилось бы сегодня 80 лет.