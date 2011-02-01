Каськив: Визит украинцев в Давос в этом году - наиболее успешный за всю истори

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив охарактеризовал нынешний визит украинской делегации на экономический саммит в Давосе как ниболее удачный за всю историю независимой Украины. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Этот Давос - наиболее удачный из всех поездок украинских политиков туда, поскольку он завершился конкретными результатами», - сказал Каськив.

По его словам, наибольшим успехом для отечественной делегации и для страны в целом стало подписание 28 января в Давосе меморандума о поставках азербайджанского газа в Украину, потому что это конкретный шаг к обеспечению энергетической независимости от северного соседа.

«Согласно этому меморандуму до 2014 года мы должны принимать из черноморского побережья уже 2 млрд кубометров газа, до 2015 года - 5 млрд, и до 2017 года мы планируем выйти на 17 млрд кубометров газа из альтернативного источника», - отметил Каськив.

Также, прибавил он, было подписано соглашение о поставках каспийской нефти в Украину.