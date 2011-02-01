Израиль усиливает охрану границы с Египтом (ВИДЕО)

Военное руководство Израиля усиливает охрану границы Египта и Сектора Газа из опасений, что вместе с беженцами из Египта в страну проникнут террористы, сообщает Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ.

Власти Израиля ожидают, что в связи с ситуацией в Египте тысячи человек, в том числе бедуины с Синайского полуострова, будут искать убежища в Израиле.

«Мы знаем, что если бедуины станут сбегать из египетской армии, то они отправятся в Израиль», - заявил глава регионального совета Рамат-Негев Шмуэль Рифман.

Напомним, накануне, 31 января, десятки тысяч человек собрались в центре Каира, где наряду с другими городами Египта восьмой день продолжаются протесты с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака.