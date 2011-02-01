Реализации нацпроектов мешают бюрократия и плохой менеджмент - Каськив

Реализация национальных проектов сталкивается с сопротивлением бюрократии и неэффективным менеджментом.

Об этом сообщил ЛІГАБізнесІнформ руководитель рабочей группы «Национальные проекты» Комитета экономических реформ Владислав Каськив.

По его словам, в ближайшие два месяца будут объявлены конкурсы на разработку ТЭО по большинству нацпроектов.

«Мы обещаем, что в течение ближайших двух месяцев мы по каждому из национальных проектов проведем круглые столы, определим и объявим тендеры на проведение ТЭО. На таких мероприятиях будут обсуждаться параметры проектов, зависимо от их специфики», - отметил он.

Каськив также сообщил, что сейчас работа над проектами идет в соответствии с календарными рамками, одобренными главой государства.

В частности, он оотметил, что есть определенные вопросы по проекту железнодорожного сообщения с Борисполем.