США обеспокоены задержанием митингующих в России

США обеспокоены сообщениями о том, что десятки людей были задержаны в Москве и других городах России в связи с демонстрациями движения «Стратегия 31». Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Томми Виетор, передает Интерфакс.

«Мы призываем правительство РФ защищать фундаментальные права на самовыражение и свободу собраний для всех граждан», - сказано в распространенном в Вашингтоне заявлении СНБ США.

Как отмечается, «власти арестовали граждан, которые пытаются использовать свое право на мирное собрание и даже тех, кто не участвовал в демонстрациях».

«Мы обеспокоены сообщениями о неподобающем отношении к задержанным», - подчеркнул пресс-секретарь СНБ США.