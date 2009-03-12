Игорь Беркут: «Дефолт и падение квазиполитического проекта «либеральная Украина» неизбежны»

В чат-конференции на «Главреде» Игорь Беркут рассказал о том, какое будущее ждет Украину с Россией, за что он заплатил 6 млн евро налом, когда и кто втянет Украину в военные конфликты и почему украинская нация не заслуживает права на собственное государство, а большинство офицерского состава СБУ ненавидят страну компрадорского капитала. KROHA, 13:02 Игорь, скажите, может ли любовь к своей Родине идти через изучение личности премьера-президента чужой Родины? Или основной посыл книги "Брат" все же не лицо Путина на обложке, а жовто-блакытная символика самого слова "брат"? Вам не хотелось поставить знак вопроса за этим словом? Спасибо! Ответ: Украина не является субъектом внешнеполитических отношений. Поэтому все, что может позволить себе Украина в нынешней обстановке, это быть вассалом либо США (как это происходит сегодня), либо России. Книга об Украине с портретом Путина на обложке имеет такое же право на существование, как и книга об Украинe с портретом Буша или Обамы. Неделю назад, когда основные страны собрались на Саммит, основным вопросом на котором был передел сфер влияния "эпохи после Буша", ни одна европейская страна – ни Германия, ни Франция, ни Великобритания, не стали протестовать против того, что все страны постсоветского пространства отойдут в зону влияния России, начиная от Казахстана и заканчивая Молдовой (за исключением стран Балтии). Поэтому в книге "Брат" одним из основных посылов был тот, что ведущие страны – Россия, Германия, Франция, Великобритания, США, Китай и Турция, влияющие на Украину, гораздо быстрее договорятся о разделе Украины по границам, например, 1939 года, чем будут рисковать своим благополучием, отстаивая демократическую Украину, принадлежащую крупному капиталу. Путин, как и другие русские, а также татары, казахи, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, таджики, узбеки для моего поколения имеют определение "брат" без всяких знаков вопроса. мaлявa, 13:04 Скажите, что вы делаете в Украине? Зачем вы сюда приехали? Или зачем вы сюда вернулись? Не из патриотизма ведь, не так ли? Ответ: Что я делаю в Украине – это и так всем понятно. Когда будет изменена модель государственного устройства в нашей стране и мы сможем создать привлекательную модель справедливого государства, в Украину вернутся миллионы наших сограждан из России, стран Средней Азии и других стран. Пока же украинцы бегут из Украины, что для нас является приговором не президенту, не правительству, не оппозиции, а всей модели государственно-политического устройства. kroshka, 13:08 Игорь, каким Вы лично видите будущее украино-российских взаимоотношений? Что больше всего влияет на них? Возможно ли сейчас, сегодня, прекратить "холодную войну" и перейти к конструктивизму и равноправию во взаимоотношениях двух стран? И насколько конкретно "фактор Владимира Путина" – как Вы пишете в книге "Брат" – может этому помешать или посодействовать? Ответ: Украина и Россия никуда не денутся друг от друга и обязательно перейдут к прямому сотрудничеству, так как Россия и Украина нуждаются друг в друге. Речь идет не о каких-то этических и моральных сентенциях, а о вопросе существования и выживания двух стран. То, что нынешняя модель украинского государства нежизнеспособна и не просуществует продолжительное время, для нас – аксиома. Когда нация не готова отстаивать свою землю, когда пятидесяти семьям в стране принадлежит восемьдесят процентов национального богатства, а миллионы людей бегут из страны в поисках заработка, такое государство не заслуживает права на существование. Уточню, такая нация не заслуживает права на собственное государство. Гeннaдий, 13:13 Игорь, скажите, пожалуйста, каким образом ваша партия собирается придти к власти и достаточно ли у вас кадров, чтобы занять власть "на местах"? Ответ: Через совсем небольшое количество времени, когда социальная ткань нашей страны начнет разрываться, обрекая людей на поиски путей выживания, людям понадобятся совершенно иные лидеры и институты, которые смогут сломать хребет парламенту крупного капитала, а также не побоятся восстать против власти центральных телеканалов, которые принадлежат этому же крупному капиталу. Два главных врага украинской государственности – это кланово-парламентская модель, состоящая на содержании у крупного капитала (премьер и президент – только производные этой системы) и центральные телеканалы, находящиеся у них в услужении. мaлявa, 13:13 Сколько раз вы встречались с В.В.П.? Какое было самое короткое расстояние, на котором Вы находились от тела российского президента? Ответ: 30-40 дюймов. VovshikDry, 13:20 Здравствуйте.

Как Вы относитесь к событиям в Одессе (забостовка дальнобойщиков) и к партии "Родина"? Есть ли у вас

отделение в Одессе?

Спасибо. Ответ: Партия "Родина" – одна из немногочисленных партий, к которой наши взоры обращены с надеждой. Мы благодарим их от наших соратников за то, что они делают или пытаются делать в Одессе. С такой партией как "Родина" мы не спешим с открытием своего отделения в Одессе.

О забастовке дальнобойщиков. Все забастовки, ставящие экономические вопросы, рано или поздно приведут к тому, что необходимо ставить политические вопросы. Так как возможность перетягивания кусков экономического одеяла с одного предприятия на другое или с одного региона на другой, практически исчерпана. Главный политический вопрос, который так же как и мы ставит партия "Родина" – это смена форм и способов управления государством.

Несколько слов для Игоря Маркова. СБУ не является карательным органом в нашей стране. Большинство офицерского состава, так же как и мы, ненавидят государство компрадорского капитала, но они вынуждены не по сути, а по форме выполнять задание руководства после очередного нагоняя. В СБУ, МВД, в армии – там все наши братья. Гeтьмaн, 13:26 1)Появление в Украине книги с лицом Путина на обложке – это или откровенная провокация или – торжество демократии. Вы как автор больше к чему склоняетесь?

2) Ни одна книга украинских политиков за последние годы не раскручивалась в Интернет так как "Брат". Что сыграло решающую роль – форма (обложка) или содержание?

3) Каков возрастной ценз ваших читателей? И еще вопрос – "Брат" – книга для настоящих мужчин? Ответ: 1) Портрет Путина на обложке – это откровенная провокация торжества демократии.

2) Для тех, для кого портрет сильного лидера соседней страны является условным рефлексом по системе Павлова, увидев который нужно произнести "гав-гав", важнее форма. Для других, для кого важнее лозунг "Родина. Государство. Народ" – важнее содержание.

3) Мы с Романом написали эту книгу, понимая, что основной круг наших читателей – это мужчины в возрасте от 35 до 55 лет. Тем более неожиданным для нас был успех этой книги у женщин, для которых оказалась гораздо интереснее не вторая часть, где описаны войны, в которых предстоит участвовать Украине, а первая часть, в которой мы стараемся препарировать личность российского лидера. Как оказалось, миллионы украинских женщин открыто симпатизируют Путину-лидеру и Путину-мужчине, и до нас они не могли составить целостный образ этого человека. Гeтьмaн, 13:28 Судя по вашей книге, в Украине – марионеточный режим, где кукла – президент Ющенко, а кукловоды – за океаном. Что предлагаете – сменить куклу на другую, которой руководили бы из Кремля, "по-братски"? Ответ: Не стоит загонять меня в тупые и неинтересные формулировки. Президент Ющенко – не кукла, Президент Ющенко – глубоко несчастлив, волею судеб обреченный глава нашего государства. Остальные ответы смотрите выше. Гeтьмaн, 13:29 Прочитал вашу книгу "Брат". Я так полагаю Вы придерживались классики: для того что бы пустить дезинформацию, необходимо ее разбавить правдоподобными фактами? Не скрою, Вы даже озвучили мои догадки, что Путин – это марионетка, которую поставила во главе России группа "аля" ГКЧП-2 (более успешная от первой)... А остальные 2/3-ти книги – бред серой кобылы. Вам не кажется, что ваши прогнозы – это прямое попадание пальцем в небо, в никуда? Ответ: Зачем тратить время на обсуждение бреда сивой???, а не серой кобылы? Гeтьмaн, 13:32 Как в ближайшем будущем (обозримом на несколько лет) будут развиваться события в Крыму? Не кажется ли вам, что Украина утратила контроль над Крымом и, в любом случае, сможет только наблюдать? Ответ: В книге "Брат" описано несколько сценариев того, как будут разворачиваться события в Крыму в ближайшие 8-10 лет. Если не будет сменена форма государственно-политического устройства в стране, то Украина будет не способна отстоять Крым в конфликте с Турцией, на сторону которой станет Европа. Как это уже случилось с потерей 9500 квадратных километров украинской территории в споре с Румынией. johnny, 13:37 Много разговоров ведется о возможности предоставления Россией Украине кредита в 5 млрд долларов. Российское правительство вроде бы уже готово такой кредит предоставить. Это даст возможность выполнить условия МВФ и получить следующий транш. Какими могут быть гарантии, предоставленные украинской стороной по этому кредиту, ведь у России просто так тоже лишних денег нет. С другой стороны, огромный спад в украинской экономике очевиден. Чем мы будем отдавать все эти миллиардные кредиты, которые правительство сегодня набирает не оглядываясь? Ответ: Дефолт и падение квазиполитического проекта "либеральная Украина" неизбежны. Власть крупного капитала приведет к разрушению страны и изменению государственно-политического устройства. Если говорить о кредитах, то сегодня только проценты по обслуживанию долга составляют сумму большую, чем страна тратит на содержание вооруженных сил. Наша политическая псевдоэлита хоть в парламенте, хоть в правительстве, хоть в Секретариате президента думает сегодня только о том, как ей сохранить свое вечное счастье нахождения у власти, не неся никакой ответственности. johnny, 13:41 То, что Россия всегда будет смотреть на Украину как на свою случайно и временно отделенную территорию – понятно. Так же как она всегда будет заинтересована в дестабилизации обстановки в нашей стране и лучшего времени для разжигания внутренних конфликтов в Украине, и возвращения контроля над «исконно русскими» территориями не придумаешь. Понятно, что это будет делаться не напрямую. Кто может стать орудием Кремля по эскалации напряжения в Украине и даже ее расколу? На кого поставит Путин? Ответ: Многие из людей, поддерживающие "Великую Украину", смотрят на Россию как на случайно и временно отделенную территорию. Так как выходцы из нашей страны на протяжении последних столетий находились у руководства и на высших государственных постах Российской империи, СССР, на сегодняшний день каждая пятая фамилия в Москве – украинская. Каждая четвертая на Урале – также украинская. Каждая вторая фамилия в Сибири – украинская. Каждая третья фамилия на дальнем Востоке – украинская. Две из пяти славянских фамилий в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане – украинские. Наши братья ждут, когда мы покажем им пример пассионарности великой украинской нации, которая руками, плечами и телами раздвигала границы великой страны до тех пор, пока эта страна не стала самой большой на всем земном шаре. tyranya, 13:42 Существует мнение, в связи с выходом книги «Брат», что партия, которую Вы возглавляете, финансируется из Кремля. Прокомментируйте. Ответ: Неинтересный вопрос, без фантазий. tyranya, 13:44 Вы своей книгой открыто пиарите Путина. Такой у вас «хороший Путин» получается. Готовите приход «императора»? Ответ: Нет, мы готовим приход нашего украинского тирана и деспота. Вы почти каждый день можете наблюдать этого "узурпатора" на канале "Интер". Он там живет. Hannah, 13:47 В "Брате" разве что последние три абзаца сбивают с мысли о стопроцентной пророссийскости книги. Мне интересно: в последние месяцы в России вышло в свет несколько книг, в которых в красках живописуется крах независимости Украины и украино-российская война, изобилующие проимперской маразматичной логикой. Украинское издательство "Фолио", кстати, выпустило книгу небезизвестного Вам Максима Калашникова "Независимая Украина. Крах проекта", в которой автор предсказывает Украине судьбу Югославии. Книга вообще изобилует "перлами", вроде следующего: "если украинцы – это отдельный народ, то попытайтесь тогда ответить на пару простых вопросов. Например, когда появился на свет этот "другой", нерусский народ? Где он возник? Когда переселился на земли Киевской Руси? На каком языке он говорил? Те ответы, которые нам предлагают украинские национально-озабоченные деятели, в лучшем случае вызывают смех", – пишет Калашников. Разделяете ли вы такую позицию? Ответ: Мы не можем разделять позицию Калашникова точно так, как и позицию польских или турецких писателей, которые не согласны с тем, как много географических территорий при своей слабости занимает Украина. Также мы не участвовали в большом празднике румынского народа по возвращению исконных румынских территорий в прошлом месяце. Ігop_Івaнoвич_Kиїв, 13:48 Пане Беркут! Відомий російський поет колись написав такі рядки:

«Говорю себе:

товарищ москаль,

на Украину

шуток не скаль.

Разучите

эту мову

на знамёнах —

лексиконах алых, —

эта мова

величава и проста:

«Чуешь, сурмы заграли,

час расплаты настав…»

Знаете ли вы украинскую ночь, Пане Ігор? Ответ: И заканчивается все это так: "Трудно людей в одно истолочь, собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи". lekom_2008, 13:49 В каких магазинах можно приобрести Вашу книгу? Ответ: www.bratbook.com.ua – там все адреса и телефоны. Trocky, 13:52 1. Яка Ваша ідеальна модель російсько-українських відносин в обставинах, що склалися?

2. Хіба рішуча відмова України від натівського курсу виключить чи бодай зменшить вірогідність описаних у Вашій книзі сценаріїв?

Дякую. Ответ: Когда страной управляет компрадорский капитал, которому принадлежит все то, что создано ценой судеб миллионов наших граждан, которому принадлежат все крупнейшие банки, которому принадлежат все центральные телеканалы, законодательная и исполнительная власти, который влияет на назначения на всех уровнях, судебную власть, страна будет подмята под себя любым сильным игроком. Она будет или американским доминионом в Европе, либо Малороссией. Чтобы такого не было, страна должна быть другой. Mapияяяяя, 13:53 Каково Ваше отношение к Русской православной церкви? Считаете ли Вы, что Московский патриархат вправе называться церковью, несмотря на кровавую историю его создания в 1920-ых годах и прямое причастие к этому делу НКВД? Ответ: Вопросы религии не относятся к сфере деятельности "Великой Украины". Пeтpyччo, 13:54 Умеет ли офицер Беркут грамотно пить? Что пьете и в каких количествах? Ответ: Петруччо, вопрос комплементарный и неинтересный. Пpeкpacнaя_Heзнaкoмкa, 13:55 Какую свободную прессу вы читаете? Какие прессу вы называете свободной? Ответ: Читаю только то, что написал сам. Пpицівний, 13:58 За кого вы будете голосовать на Президентских выборах в Украине – за мужчину или за женщину? Почему? Ответ: Первое. Существует прогноз (наш), что выборы не состоятся, так как никто не будет готов признать их результаты. Говорить об их честности вообще не представляется возможным.

Второе. Эти выборы ни к чему не приведут. мapycідзe, 14:02 Судя по анонсу, вы уверены в том, что Украина будет вовлечена в тот или иной военный конфликт? С какой стороны вы прогнозируете огонь и когда? Ответ: От "Украины" ВСЕ соседние страны будут по возможности откусывать по куску так долго, как это будет возможным. Сейчас обсуждается возможность подачи в суд иска о возвращении Южной Бессарабии Румынии. Если этот иск будет подан в течении двух-трех месяцев, то в течении следующих 18 месяцев будет вынесен вердикт, по которому Украина должна будет вернуть Южную Бессарабию (часть Одесской области) Румынии. Такой же вопрос дискутируется по поводу Галичины в Польше. А разве существует хоть один настоящий украинский патриот, который согласится с тем, что кат украинского народа Сталин был справедлив, когда рисовал границы на карте? Поэтому такие же дебаты в России и в Турции по поводу украинских территорий вполне закономерны. terranova, 14:05 Игорь, скажите, есть ли вероятность гражданской войны в Украине? Не народа с властью, а между самими людьми из разных регионов. Ответ: Вероятность гражданской войны не только в Украине, а и в любой другой стране повышается, когда начинается распад государства и государственной власти, когда государство начинает сегментироваться на анклавы под якобы идейными лозунгами своих партийных кланов. Это было всегда и будет всегда. Diva, 14:06 Почему вы скрываете свою настоящую фамилию? Ответ: От кого? porter, 14:07 Не завжди треба все казати, але завжди казати правду. Чому ви боїтеся казати про себе правду? Ответ: Якщо я скажу про себе правду, то у нашої партії не буде шансів на перемогу на міських виборах у Кіровоградській області. running_man, 14:14 Когда военные и «спецы» возьмут власть в свои руки в стране? Зачем ждать? Ответ: Взятие власти в стране не должно выглядеть военным переворотом или государственным переворотом. Политическая сила, взявшая власть, должна быть готова в течение 6-12 месяцев после взятия власти провести полномасштабные национальные выборы по новым демократическим правилам, чтобы не превратиться в хунту или фиглярствующую революцию. Для этого необходимо, чтобы приход этой силы к власти поддерживало большое количество граждан этой страны. Тогда при установлении новых справедливых правил на выборах она сможет закрепить свою победу поддержкой народа. Подробнее я писал об этом в статье "Будет ли "Великая Украина"?" в 2006 году. terranova, 14:15 Ваша статья про Путина и Шустера была вполне "в тему". Ваша книга "Брат" тоже говорит о Путине. Путин будет следующим президентом России. Как Вам кажется, Путин любит Украину, " и если любит, то как" (с) ? Ответ: Уже хватит про Путина. afonia, 14:17 Игорь!

І. Как Вы относитесь: 1) к герою России Рамзану Кадырову – политику и человеку? 2) к известным событиям 2007 г. в городе Кондопога (РФ, Карелия)?

ІІ. Является ли фактором украинско-российских отношений Виктор Медведчук? Ваша оценка этой фигуры?



С уважением,

Максим, Киев Ответ: 1) С Рамзаном Кадыровым не знаком. Деятельность его полна противоречий. 2)События в Кондопоге обсуждать не готов, так как знаком с ними только по публикациям в прессе. мycік, 14:20 Кажуть, Україна – рай для люду, який у світі кличуть терористами. Клімат хороший, природа, ніхто ніде не нишпорить, місце для реабілітації –самий раз! Як розвідник (колишніх гебешників не буває!) що ви про це скажете? Як часто на кримських курортах ви зустрічаєтеся зі своїми закордонними колегами-шпіонами? Ответ: Практически все грузинские "воры в законе", вытесненные с территории РФ и Грузии, выбрали постоянным местом своего пребывания Украину. "Бездоглядно Україну використовують також інші групи кріміналітету та міжнародного терроризму." hangman, 14:25 Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о «гибели» нашей армии? Если да, то почему? И если да, то что нужно для построения новой сильной армии в Украине? Ответ: "Что нужно для того, чтобы армия была сильной? Для этого нужно, чтобы в достатке было вооружение, продовольствие и доверие к правителям. А от чего можно отказаться, если это будет нужно для спасения государства? Можно отказаться от накопления вооружения и ограничиться его наличием. Можно отказаться от продовольствия, потому что во все времена люди голодали. Но нельзя отказаться от доверия армии правителям. Без этого доверия государство нежизнеспособно." Древнекитайский философ Сюнь Цзы. фифи, 14:26 В вашей биографии, в поисковике в Интернете, сказано, что с 1992 по 2006 год вы сделали успешную карьеру в финансово-банковской сфере. Почему вы променяли бизнес на политику? Вы считаете, что бизнесмен без потертого парламентского «седла» – неудачный бизнесмен? Или потому что "грехи" завелись, и без депутатского "прикрытися" вам не выкрутиться? Ответ: Банальный вопрос. Мне лень острить. opeл, 14:27 Какое из политических ток-шоу на отечественном ТБ вы не любите и не смотрите? Что вам не нравиться в отечественном политическом ТВ? Назовите имя хотя бы одного украинского политика, готового выступить в формате «один на один», например, в шоу такого уровня как у Лари Кинга? Ответ: Статья "Шустер pare Путин", газета "2000", февраль 2009. tango, 14:28 Скажите, вы сами писали последнюю книжку или заплатили своему «соавтору», поставив свое имя? Ответ: www.bratbook.com.ua – ответы авторов на вопросы. Там есть ответ моего соавтора, сколько ему заплатили за продажу Родины. Bітaлій, 14:29 Расскажите, пожалуйста, а сколько стоила реклама вашей книги в метро? Ответ: Шесть миллионов евро налом. Trocky, 14:31 Ігор Віталійович. "Маніфест" Вашої партії один із найрозумніших програмних документів, які можна зараз знайти в інфопросторі України. Але й він позначений значною еклектичністю. Чому націоналізувати лише 100 підприємств, а не 1000? Навіщо зберігати багатопартійну систему? Це вже остаточний Маніфест чи просто робочий документ, "м"який" варіант? Ответ: Маніфест не є догмою і не є усталеним документом. Тому що йде розвиток цієї ідеї, наприклад, стаття "Комітет ліквідації" або звернення до генералів, адмиралів, офіцерів, курсантів, прапорщиків, мічменів, солдат та матросів. Або "Золотое дно-2. Гибель банков" и т.д. Dmitro, 14:32 Скажите, кто из исторических деятелей для

вас является авторитетом? Ответ: Они достаточно противоречивы, чтобы ставить их в один ряд. gala, 14:32 Планируете ли Вы встречи с читателями? Как можно получить Ваш автограф? Ответ: Встреча с читателями состоится в субботу, 16:00 в "Будинку книги та медіа", Московский проспект, 6. nikos2, 14:33 Запрет на русский язык (в частности телевидение и школы), обвинение России в Голодоморе, и напряженные отношения с Россией по НАТО – это нормально? Ответ: У нас ненормально не только это. VovshikDry, 14:33 Расшифруйте всем американскую военную форму с надписью "SU Army" (я-то понял). Ответ: Вовчик, "SU Army" расшифровывается как вооруженные силы Советского Союза. Я в них служил. afonia, 14:34 Игорь, извините за мою настойчивость дятла – Вы не ответили на мой вопрос (в паре по Кадырову): Является ли фактором украинско-российских отношений Виктор Медведчук? Ваша оценка этой фигуры? С уважением,

Максим, Киев Ответ: Виктор Медведчук влияет на отношения к украинским политикам российского руководства. Я бы не спешил давать оценку этой фигуре.