Политологи спорят, достанет ли Грач деньги на новую партию

У Леонида Грача есть шанс найти инвесторов, которые дадут денег на новый партийный проект, заявил «Новому Региону» украинский политолог Вадим Карасев.

«Очевидно, что партия Грача займет левопророссийскую нишу. И она может стать достаточно серьезной помехой укреплению Партии регионов в Крыму. Ведь крымская элита недостаточно подготовлена, чтобы противостоять бульдозерному наступлению «регионалов» в Крыму... Поэтому финансирование возможно частично от крымских бизнесменов и элиты, а частично по линии гуманитарной поддержки из России. Понятно, что эта партия не будет столь влиятельна, но попортить кровь Партии регионов в Крыму точно сможет», - считает эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов высказал противоположное мнение:

«Сам Грач, насколько мне известно, очень не бедный человек. Но я думаю, что, вряд ли, будет сегодня масса желающих спонсировать его проект. Количество таких спонсоров прямо пропорционально рейтингам КПУ. Чем меньше рейтинг, тем меньше спонсоров. И я не думаю, что у Грача найдется большая электоральная поддержка, тем более, в масштабах Украины. Поэтому и желающих профинансировать такой проект будет найти очень сложно».