ГПУ завершила досудебное следствие по обвинению Корнийчука

Генпрокуратура Украины завершила досудебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра юстиции Евгения Корнийчука. Об этом Интерфакс-Украина сегодня рассказал адвокат Корнийчука Игорь Фомин.

«Завершили вчера досудебное следствие, сегодня должны приступить к ознакомлению с материалами», - сказал адвокат.

Он напомнил, что Корнийчук обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - 365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 366 (служебный подлог).

Как сообщалось, Корнийчука задержали 22 декабря 2010 года. Позже суд отказал Генпрокуратуре в аресте Корнийчука на два месяца, но продлил срок задержания до 10 дней.