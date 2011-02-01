Президент пообещал реформировать всю политическую систему

Президент Виктор Янукович обещает реформировать всю политическую систему. Об этом он заявил сегодня, выступая на открытии восьмой сессии Верховной Рады, передает ЛІГАБізнесІнформ.

«В 2010 году мы сделали первые шаги в реформе государственного управления. Постепенно от реформы власти мы перейдем к реформе всей политической системы, используя механизм Конституционной Ассамблеи. Но всему свое время», - сказал глава государства.

«Политическим условием реформ должна быть стабильность и тесное взаимодействие ветвей власти, постоянные коммуникации и широкий общественный диалог, дальнейшее развитие принципа распределения власти, усиление роли ее судебной ветви. И в то же время мы должны сделать все для усиления эффективности парламентской работы и выхода политических сил из состояния противостояния», - отметил Янукович.