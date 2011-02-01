FAZ: Для Тимошенко обвинение генпрокуратуры – комплимент

«Комплиментом» назвала Юлия Тимошенко в разговоре с немецким изданием FrankfurterAllgemeineZeitung выдвинутые генпрокуратурой против нее обвинение. Мол, если они больше ничего не нашли, то «это доказательство того, что я у Украины ничего не взяла», – приводит слова бывшей премьерши Конрад Шуллер в статье под названием «Комплименты от генпрокуратуры».

При этом Тимошенко уверена, что решение осудить ее принято уже давно, а власть только не может выбрать лучший для себя вариант – посадить в тюрьму лидера оппозиции или приговорить к условному сроку. В последнем случае она также не смогла бы принимать участие в следующих парламентских выборах, а также не имела бы возможности выставить себя в роли невинной жертвы, отмечает автор статьи.

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