Кабмин внесет на рассмотрение ВР 117 документов - Литвин

Кабинет министров на протяжении восьмой сессии VI созыва Верховной Рады представит на рассмотрение парламента 117 документов.

Об этом сегодня заявил спикер ВР Владимир Литвин в своем слове во время торжественного открытия восьмой сессии парламента, передает РБК-Украина.

«Правительство подаст на рассмотрение еще 117 документов... до тех 130 проектов законов, которые уже зарегистрированы в Верховной Раде», - подчеркнул председатель Рады.

Как сообщалось, сегодня Президент Виктор Янукович в своем слове призвал все политсилы к эффективной парламентской работе.