Разыскиваемый экс-глава Госкомрезерва заявил, что ни одной повестки не получал

Экс-глава Госкомрезерва Михаил Поживанов заявил, что ему не присылали ни одной повестки из правоохранительных органов. Об этом он заявил «Коммерсант-Украина».

«Я пока не слышал никаких обвинений, и до сегодняшнего дня мне не присылали ни одной повестки и ни одного официального вызова на допрос ни как свидетелю, ни как обвиняемому», - сказал Поживанов.

«Дождусь каких-либо материалов – тогда откомментирую, а так эта информация вызвала удивление. Я уволен с этой должности более двух лет назад, и после меня уже поменялось шесть руководителей. Кроме политики, я не вижу на сегодня ничего другого», - добавил он.

Бывшая пресс-секретарь Поживанова Светлана Бабич рассказала, что последний раз видела его летом прошлого года.

Напомним, СБУ возбудила уголовное дело в отношении Поживанова. Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении хищения государственных средств в сумме почти 35 млн грн и объявлен розыск.