Литвин выделил на судьбу Украины полгода

Ближайшие полгода станут определяющими в судьбе нынешнего украинского политикума.

Об этом сегодня на открытии восьмой сессии Верховной Рады заявил спикер Владимир Литвин, передает ЛІГАБізнесІнформ.

«Открывая сессию, мы должны четко видеть все составляющие, которые будут определять ее значение и соответственно выстраивать логику своих действий. Считаю, что эти полгода во многом будут определять не только судьбу страны, но и политическое будущее каждого из нас», - сказал Литвин.

Он обратил внимание на то, что на открытии сессии присутствуют Президент, члены правительства во главе с премьер-министром, руководители правоохранительной системы, судебной ветви власти и местного самоуправления.