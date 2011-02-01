В БЮТ заявили, что Конституцию изменят уже сегодня

В БЮТ допускают, что Верховная Рада может рассмотреть изменения в Конституцию уже в первый день работы.

Такое мнение сегодня высказал бютовец Сергей Соболев, передает Украинская правда.

«Сегодня, я убежден, что именно сейчас будут поставлены вопросы о пролонгации срока пребывания этого антинародного парламента, и мы сейчас увидим момент истины - кто дальше остается в оппозиции, а кто думает и дальше служить этой антинародной власти», - сказал политик.

На уточняющий вопрос, будут ли рассматриваться во вторник изменения в Конституцию, Соболев ответил:

«Думаю да, сейчас увидите».

Как известно, накануне, 31 января, Партия регионов призвала коллег как можно скорее узаконить изменения в Основной закон в части проведения выборов Президента и парламента. Тогда же Литвин уверил, что у большинства есть более 300 голосов для принятия решения.