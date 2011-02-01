Литвин: Досрочные выборы не нужны

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что досрочные выборы в парламент не нужны.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия 8 сессии VI созыва.

«Тем же, кто постоянно слюнявит тему о досрочных выборах, скажу, что при украинских условиях это - потрясение для страны, а на сегодняшний день - максимальное потрясение. Нужны они? Мой ответ - нет», - сказал спикер.

По его словам, в ближайшие дни парламент должен определиться относительно изменений в Конституцию в части установления единых сроков, на которые избирается власть.

«Конституция должна быть инструментом развития страны, обеспечивать ее стабильность на основе четкого распределения власти», - добавил Литвин.