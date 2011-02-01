От Тимошенко ушел еще один депутат

Народный депутат Дмитрий Ветвицкий вышел из состава парламентской фракции БЮТ, а также из партии «Батькивщина», чтобы возглавить новое политическое движение «Правда». Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе политика.

Соответствующие заявления Дмитрий Ветвицкий написал сегодня, 1 февраля.

«Сегодня наша страна переживает сложный период в своей истории. Однако я полон энтузиазма, идей и веры в то, что, как жизнь нашей страны в целом, так и каждого отдельного украинца - можно изменить», - сказано в заявлении Ветвицкого.

«Именно по этой причине я и решил покинуть парламентскую фракцию БЮТ и возглавить новое политическое движение «Правда», - подчеркнул нардеп.