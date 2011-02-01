Покупать землю смогут только украинцы - Калюжный

Из проекта закона «О рынке земли» исключено положение о возможности покупки земли сельськохозяйственного назначения юридическими лицами.

Об этом заявил зампредседателя государственного агентства земельных ресурсов Николай Калюжный, передает РБК-Украина.

«Мы предложили, чтоб только граждане Украины могли покупать землю и приобретать право собственности на нее», - подчеркнул Калюжный.

По его словам, проектом закона «О рынке земли» предусмотрено создание Фонда земель с/х назначения, который будет подчинен или Кабмину, или Минагрополитики.

«Фонд будет заниматься выкупом земель у граждан, если те захотят ее продать, кроме того, Фонду будет передано около 3 млн га земли тех граждан, которые получили паи, однако не пользуются ими, и не оформили право собственности на землю», - добавил Калюжный.

Также, отметил он, Фонд сможет продавать землю, либо сдавать ее в аренду.