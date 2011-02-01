Сегодня Рада продлит себе каденцию до 2012 года - источник

Внесение изменений в Конституцию Украины относительно продления каденции парламента до осени 2012 года наверняка состоится в самом начале сегодняшнего вечернего заседания Рады в 16:00. Об этом корреспонденту «Главреда» сообщил информированный источник в парламенте.

«Только что соответствующий комитет принял решение рекомендующее рассмотреть этот вопрос в начале вечернего заседания», - рассказал источник.

В то же время он затруднился назвать примерное количество голосов в поддержку данного законопроекта.

«Там какие-то ужасные слухи ходят, что якобы Левочкин в последний момент хочет отозвать своих бойцов, чтобы не было 300 голосов, хотя я думаю, это просто для того, чтобы больше поджать оппозицию и получить с них побольше голосов», - подчеркнул источник.

Как сообщалось ранее, в БЮТ допускают, что Верховная Рада может рассмотреть изменения в Конституцию уже в первый день работы.