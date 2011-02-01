Полтавские коммунисты пикетируют облсовет, требуя не повышать тарифы ЖКХ

В Полтаве коммунисты пикетируют сессию областного совета, выступая против повышения коммунальных тарифов, передает УНИАН.

Так, около 150 пикетчиков с красными флагами в руках выступают против повышения стоимости коммунальщик тарифов. Пикетчики держат в руках плакаты: «Нет повышению тарифов!».

Участники акции отмечают, что многие граждане живут за чертой бедности и не имеют средств рассчитываться за коммунальные услуги.

«Сегодня депутаты должны повысить тарифы на тепло, горячую и холодную воду. В соответствии с постановлением НКРЭ. Мы убеждаем депутатов не голосовать за такое подорожание», - сказал участник акции.