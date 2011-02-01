В Харькове седьмой день подряд протестуют чернобыльцы

В Харькове представители чернобыльских ветеранских организаций седьмой день подряд проводят митинг с требованием к власти сохранить их социальные льготы.

Как передает УНИАН, около 150 участников акции держат государственные флаги, символику Харьковского областного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский спас», а также плакаты с надписями: «Геть руки від чорнобильського закону!», «Вимагаємо виконання Конституції та додержання прав людини!», «Реформи Тігіпка - сила есть ума не надо».

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших ликвидаторах Чернобыльской катастрофы.

Участники митинга требуют не принимать зарегистрированный 14 января в Верховной Раде законопроект №7562 «О гарантиях государства относительно исполнения решений суда», в соответствии с которым, по словам активистов, «урезаются льготы чернобыльцев, детей войны, ветеранов труда, ветеранов силовых структур и других».

Участники акции подчеркнули, что намерены продолжать митинг «до победного конца».