Во Львове протестуют против преследования участников Майдана-2

Около тысячи предпринимателей протестует во Львове против давления на участников акций протеста, которые выступали против принятия Налогового кодекса на Майдане Независимости в Киеве в ноябре минувшего года, передает РБК-Украина.

Участники акции собрались у памятника Тарасу Шевченко в центре города. Большинство участников протеста держат в руках бумажки формата «А4» желтого цвета с надписью «Желтая карточка Януковичу».

Также они держат плакаты «Налоговый кодекс - машина государственного рэкета», «Реформы Януковича - голод и холод».

Перед участниками митинга выступают предприниматели, рассказывающие о притеснениях со стороны Налоговой службы, которые начались по окончанию акций протеста в ноябре 2010 года.

Кроме того, предприниматели требуют отставки Кабинета министров. Они скандируют «Азарова в отставку» и «Позор».