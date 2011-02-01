Депутаты решили за полгода рассмотреть почти 900 законопроектов

Верховная Рада утвердила повестку дня восьмой сессии. В планах депутатов - рассмотреть 863 законопроекта, передает ЛІГАБізнесІнформ.

За соответствующее постановление о повестке дня восьмой сессии Верховной Рады VI созыва проголосовал 361 нардеп.

Так, спикер ВР Владимир Литвин пояснил, что повестка дня включает два раздела: первый - законопроекты, уже подготовленные комитетами к рассмотрению (таких 243), второй - проекты, требующие отработки в комитетах (их 620).

Однако депутаты отказались утвердить два дополнения к повестке дня, одно из которых включало перечень законопроектов, которые комитеты предлагают не включать в повестку дня, поскольку их положения уже учтены в других документах.

Второе дополнение представляло собой список законопроектов, на изъятии которых из повестки дня настаивали отдельные фракции. В данном случае, как пояснил Литвин, мотивы отзыва имели «преимущественно политический окрас».