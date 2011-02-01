В Египет отправили самолет для эвакуации украинцев - МИД

Министерство иностранных дел Украины отправило в Египет самолет с целью эвакуации украинских граждан.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Дикусаров, передает РБК-Украина.

«Ситуация сейчас в Египте не изменилась и сегодня в 7:20 утра в Каир вылетел самолет с двумя сотрудниками, свободно владеющих арабским языком, для обеспечения эвакуации семей украинских дипломатов, сотрудников НАК «Нафтогаз Украины» и украинских граждан. Самолет рассчитан на 156 мест, а изъявили желание вернуться 127 граждан», - рассказал Дикусаров.