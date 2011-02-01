Парламентские выборы будут проводиться в 2012 году

Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 года, передает РБК-Украина.

Соответствующий проект закона № 7265 «О внесении изменений в Конституцию Украины о проведении очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских глав» поддержали 310 народных избранников.

Согласно принятому акту, парламентские выборы должны будут проводиться в последнее воскресенье октября 2012 года. Выборы Президента Украины - в последнее воскресенье марта 2015 года.

Срок полномочий сельского, поселкового, городского, районного, областного совета, депутаты которых избраны на очередных выборах, составляет пять лет, а прекращение полномочий этих советов приводит к прекращению полномочий депутатов этого совета.