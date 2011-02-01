Семерых бютовцев, проголосовавших за изменения к Конституции, исключили

Фракция «БЮТ-Батькивщина» исключила из фракции семерых народных депутатов, которые проголосовали за внесение изменений к Конституции.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил нардеп от БЮТ Евгений Суслов, передает РБК-Украина.

«Сейчас в сессионном зале у нас проходит совещание, и мы примем решение по поводу исключения из фракции «БЮТ-Батькивщина» семи народных депутатов, которые сегодня совместно с парламентским большинством проголосовали за внесение изменений в Конституцию», - сообщил источник во фракции.

Как сообщалось, сегодня, 1 февраля, ВР конституционным большинством приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 года.