Голоса за изменения к Конституции собирались «в последний момент» - источник

Депутатские голоса за изменения к Конституции собирались большинством «в последний момент», сообщили источники Украинской правды в парламенте.

По словам собеседника, с самого начала вопрос изменений в Конституцию большинство рассчитывало «протянуть» без обсуждения, по сокращенной процедуре.

«Утром у них было 312 голосов, потом стало меньше 300, и пока Литвин тянул время в зале с обсуждением вопроса, Андрей Петрович Клюев подсчитывал и ставил галочки», - рассказал собеседник.

«Вы же видите, Литвин был черный, у них до последнего момента не было голосов», - добавил он.

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов опроверг данную информацию.

«Вполне очевидно, что если бы не было голосов, мы не вышли бы на обсуждение данного вопроса. Что касается рассмотрения по сокращенной процедуре - никто этот вопрос не рассматривал, он нигде не поднимался, и это просто домыслы тех людей, которые наверняка недостаточно компетентны...», - сказал Ефремов.

Как сообщалось, Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части назначения даты следующих выборов Президента и Верховной Рады.