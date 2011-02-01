Ефремов заявил о неготовности Рады рассматривать закон о языках

Большинство депутатов Верховной Рады считают, что еще не время рассматривать закон о языках. Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает Украинская правда.

«Что касается закона о языках, он требует согласованного решения. Сегодня большинство в зале придерживается точки зрения, что пока не созрело время для рассмотрения этого вопроса - это факт», - сказал Ефремов.

Он также добавил, что его этот факт, «как человека, который является одним из авторов закона о языках, немножко расстраивает, потому что я считаю, что мы должны быть честными по отношению к своим избирателям».

«Мы обещали им, что вынесем данный законопроект на рассмотрение, и я буду делать все возможное для того, чтобы он был рассмотрен», - подчеркнул Ефремов.