Избирательный кодекс примут до конца текущей сессии ВР - Ефремов

Избирательный кодекс будет принят до конца текущей сессии парламента.
Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает РБК-Украина.
«Я думаю, что в течение этой сессии мы Избирательный кодекс примем», - заявил Ефремов.
По его словам, данный проект документа уже практически подготовлен.
он также добавил, что в данный момент законопроект проходит экспертную оценку, и как только будет зарегистрирован в парламенте, народные депутаты проголосуют за его принятие.