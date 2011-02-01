Избирательный кодекс примут до конца текущей сессии ВР - Ефремов

Избирательный кодекс будет принят до конца текущей сессии парламента.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает РБК-Украина.

«Я думаю, что в течение этой сессии мы Избирательный кодекс примем», - заявил Ефремов.

По его словам, данный проект документа уже практически подготовлен.

он также добавил, что в данный момент законопроект проходит экспертную оценку, и как только будет зарегистрирован в парламенте, народные депутаты проголосуют за его принятие.