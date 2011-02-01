Билеты на матчи Евро-2012 будут стоять от 30 до 600 евро

Билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года будут стоить от 30 до 600 евро.

Об этом заявил председатель местного организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский, передает УНИАН.

По его информации, при установлении стоимости билетов было взято за основу исследование покупательной способности граждан принимающих стран, а также ведомости о стоимости билетов, установленной для предыдущих турниров и других подобных соревнований.

Лубкивский также отметил, что билеты на матчи можно будет приобрести в трех ценовых категориях: центральная трибуна и трибуна напротив; боковые трибуны и верхние ярусы трибун за воротами; нижние ярусы трибун за воротами.

Руководитель МОК добавил, что окончательные цены на все виды билетов станут известны 1 марта нынешнего года.